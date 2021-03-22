Компания LG может прекратить выпуск смартфонов

Сеул, 21 марта. Компания LG рассматривает возможность выхода из бизнеса по производству смартфонов из-за высокой конкуренции на рынке.

Такая информация поступила из письма генерального директора LG Квон Бонг Сока своим сотрудникам. В сообщении указано, что конкуренция на глобальном рынке смартфонов становится жестче. Перед LG встал выбор, компания рассматривает все возможные варианты, в том числе сокращение бизнеса смартфонов и его продажу, сообщает издание Donga Ilbo со ссылкой на источник на рынке электронной промышленности.

Решение о судьбе мобильного производства LG на данный момент не принято. Также не был решен вопрос и с кадровым составом. Около 60% сотрудников мобильного подразделения компании могут быть переведены в другие отделы компании или в аффилированные офисы корейской корпорации.

Управление по защите прав потребителей бразильского Сан-Паулу оштрафовало Apple почти на 1,9 млн долларов. Причиной этому послужила продажа компанией смартфонов без зарядного устройства.