Молодая стручковая фасоль может спасти от весеннего авитаминоза

Москва, 21 марта. Способ шоковой заморозки позволяет сохранять все полезные свойства продуктов. Благодаря этой технологии стручковую фасоль можно есть даже ранней весной.

Зеленые стручки содержат белки, пищевые волокна, сложные углеводы, витамины группы В, К, А, С, Е, бета-каротин, антиоксиданты и аргинин, а также минеральные вещества. Благодаря этим свойствам, фасоль нормализует работу желудочно-кишечного тракта, дает организму энергию и понижает уровень сахара в крови.

Этот продукт незаменим в диетическом питании, так как в 100 его граммах содержится всего 30 килокалорий. Стручковая фасоль выводит из организма токсины, омолаживает ткани и ускоряет метаболизм.

Звездный диетолог Маргарита Королева ранее рассказала, какие продукты стоит включить в свой рацион, чтобы справиться с нехваткой витаминов весной. В этот список вошли зерновые, овощи, фрукты, рыба, мясо, бобовые, орехи и грибы.