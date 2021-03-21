Информация о закрытии одной из полос аэропорта Шереметьево не подтвердилась

Москва, 21 марта. Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Сведения о закрытии одной из полос воздушной гавани, согласно источнику, не соответствуют действительности.

Некоторые СМИ ранее сообщили о поломке в московском аэропорту Шереметьево. По данным изданий, во время буксировки самолета повредилась сцепка из-за срезанных болтов на буксире.

Источник ФАН в справочной службе аэропорта сообщил, что такой информации не поступало. Полосу не закрывали, воздушная гавань работает в обычном режиме.

Недавно сообщалось, что пассажирский Boeing 737 едва не разбился при посадке в Шереметьево. Опасную ситуацию спровоцировали ошибки пилотов.