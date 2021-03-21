Дробыш высказался об оскорбительном заявлении кандидата от Грузии на Евровидение

Москва, 21 марта. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш прокомментировал скандальное заявление грузинского исполнителя Торнике Кипиани. Потенциальный участник Евровидения-2021 пригрозил хейтерам «изнасилованием» их матерей.

Кипиани опубликовал эмоциональный пост в Facebook. Однако был вынужден удалить его после поднявшейся в Сети шумихи.

«Очень печально, что существует такая реальность, когда нам приходится использовать это дерьмо-шоу «Евровидение» для продвижения песни, — написал грузинский музыкант. — Я оставлю это здесь, и ваше право — смотреть музыкальный клип или нет, но, если кто-либо скажет что-то негативное о выступлении, я *** [изнасилую] вашу маму. Спасибо всем, кто на моей стороне».

Некоторые любители песенного конкурса были возмущены подобным заявлением и потребовали снять Торнике Кипиани с отбора. Отдельные энтузиасты даже создали соответствующую петицию. Однако в России реакция на высказывание грузинского певца была сдержанной, так как многие впервые услышали о таком исполнителе. Журналисты связались с известным музыкальным продюсером Виктором Дробышем, который занимался продвижением «Бурановских бабушек» на Евровидении-2012.

«Без меня это обсуждайте, я эту ерунду даже слышать не могу. Это к врачам в дурдом», — заявил Дробыш в беседе с «КП-Петербург».

До этого певец и композитор Юрий Лоза в беседе с ФАН объяснил, почему требование о дисквалификации Кипиани оправдано. Он призвал музыкальных поклонников не читать «тупые твиттеры», а публичных персон «держать за зубами». По его мнению, мат и оскорбления в соцсетях необходимо прекратить.