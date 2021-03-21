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Дробыш высказался об оскорбительном заявлении кандидата от Грузии на Евровидение

Дробыш высказался об оскорбительном заявлении кандидата от Грузии на Евровидение

Москва, 21 марта. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш прокомментировал скандальное заявление грузинского исполнителя Торнике Кипиани. Потенциальный участник Евровидения-2021 пригрозил хейтерам «изнасилованием» их матерей.

Кипиани опубликовал эмоциональный пост в Facebook. Однако был вынужден удалить его после поднявшейся в Сети шумихи.

«Очень печально, что существует такая реальность, когда нам приходится использовать это дерьмо-шоу «Евровидение» для продвижения песни, — написал грузинский музыкант. — Я оставлю это здесь, и ваше право — смотреть музыкальный клип или нет, но, если кто-либо скажет что-то негативное о выступлении, я *** [изнасилую] вашу маму. Спасибо всем, кто на моей стороне».

Дробыш высказался об оскорбительном заявлении кандидата от Грузии на Евровидение

Некоторые любители песенного конкурса были возмущены подобным заявлением и потребовали снять Торнике Кипиани с отбора. Отдельные энтузиасты даже создали соответствующую петицию. Однако в России реакция на высказывание грузинского певца была сдержанной, так как многие впервые услышали о таком исполнителе. Журналисты связались с известным музыкальным продюсером Виктором Дробышем, который занимался продвижением «Бурановских бабушек» на Евровидении-2012.

«Без меня это обсуждайте, я эту ерунду даже слышать не могу. Это к врачам в дурдом», — заявил Дробыш в беседе с «КП-Петербург».

До этого певец и композитор Юрий Лоза в беседе с ФАН объяснил, почему требование о дисквалификации Кипиани оправдано. Он призвал музыкальных поклонников не читать «тупые твиттеры», а публичных персон «держать за зубами». По его мнению, мат и оскорбления в соцсетях необходимо прекратить.

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