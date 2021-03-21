Онколог Карасев рассказал о профилактике рака с помощью секса

Москва, 21 марта. Профилактику рака можно обеспечить с помощью секса. Почему им необходимо заниматься регулярно, объяснил врач-онколог Иван Карасев.

Регулярная половая жизнь стабилизирует гормональный фон у женщин. Это в разы повышает защиту от онкологических заболеваний молочной железы. У мужчин от занятия сексом уменьшается риск поражения предстательной железы и развития других патологий.

«Рак не любит здоровый образ жизни и физические нагрузки», — добавил Карасев.

Развитию рака способствуют застойные явления, ожирение. Врач советует меньше есть жареного, колбасы и подобных продуктов, так как в них после переработки выделяются вторичные желчные кислоты. Они негативно воздействуют на стенки толстой кишки и провоцируют развитие хронических воспалений.

Замедлить развитие рака простаты могут и белые шампиньоны. Они способны подавить активность андрогенов, которые способствуют появлению злокачественных клеток. К такому выводу пришли американские ученые.