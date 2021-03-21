Киркоров кричал от обиды после того, как Пантера сняла маску в шоу на НТВ

Москва, 21 марта. Певец Филипп Киркоров сокрушался в эфире телеканала НТВ, после того, как не смог узнать «свою музу», скрывающуюся в костюме Розовой пантеры. Под маской оказалась Ольга Бузова.

В очередном выпуске шоу «Маска» на телеканале НТВ участник телепрограммы в костюме Розовой пантеры заставил поломать голову жюри. Предлагаемые версии звездных судей оказались неверны. Когда Пантера сняла свою маску, ведущий и жюри были повергнуты в шок. Певец Филипп Киркоров выронил лорнет и начал сокрушаться от обиды, что не смог узнать в костюме персонажа из известного мультфильма певицу Ольгу Бузову.

«Ну почему я не сказал!?» — прокричал Киркоров.

Бузова в ответ на досаду короля отечественной эстрады пообещала о его промахе «поговорить дома». Она указала на подсказки, с помощью которых Киркоров якобы должен был ее узнать.

«Ну, мы об этом дома поговорим, Филипп, как ты меня, свою музу, свою девочку, свою принцессу! Сколько я тебе давала подсказок! Как говорила, чтобы ты меня отшлепал!» — обратилась Бузова к Киркорову.

Чуть ли уже не плача, Киркоров продолжил сокрушаться, что «не узнал свою Бузяндру!». Певица стала объяснять ведущему и жюри, что она основательно подготовилась. Чтобы сбить всех с толку, ей изменили фигуру с помощью накладной груди. А чтобы голос певицы не выдал ее, она использовала «вокальный трюк».

«Ты нас всех обманула, ты потрясающе работала», — сказал Киркоров.

«Вы не представляете, как мне было сложно спрятать свой узнаваемый, потрясающий вокал под маской! Я прибегала к субтону. Зритель меня не видит, но все равно всегда хотел меня. Мои люди! Спасибо, я так счастлива», — рассказала Бузова.

В начале телешоу «Маска» Пантера спела песню Barbie Girl группы Aqua. Жюри стали интенсивно рассуждать и предлагать варианты, кто же может скрываться под розовым костюмом. Певица Валерия предположила, что перед ней на сцене продюсер Яна Рудковская.