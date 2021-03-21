Путин бросил монетку во время поездки в сибирскую тайгу

Москва, 21 марта. Президент РФ Владимир Путин проводит выходные в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Во время поездки он бросил монетку, чтобы еще раз вернуться в тайгу.

Конкретное место отдыха Путина и Шойгу остается неизвестным. О своих планах отправиться в сибирскую тайгу глава государства говорил еще во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным. Кадры с отдыха показывал телеканал «Россия-1».

Большую часть пути Путин и Шойгу преодолевают на вездеходе или ходят пешком, передает RT. Глава оборонного ведомства показал президенту местную природу и мастерскую, в которой он занимается обработкой древесины.