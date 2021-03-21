Виноград и орехи вошли в список лучших для здоровья печени продуктов

Москва, 21 марта. Некоторые продукты благотворно влияют на здоровье печени. Они помогают жизненно важному органу избавляться от вредных токсинов и спасают его от ожирения.

В список таких продуктов вошли орехи, повышающие уровень ферментов печени. Такой же способностью обладает черный чай и крестоцветные овощи. Речь идет о брокколи и брюссельской капусте.

От ожирения печень может спасти кофе. Грейпфрут, виноград и свекольный сок готовы защитить орган от окислительного повреждения и воспаления.

Диетолог Мария Малышева ранее посоветовала людям, страдающим от болезни печени, не включать в свой рацион определенные продукты. К ним, по ее словам, относятся сыры с плесенью.