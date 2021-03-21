Сход лавины в Дагестане заблокировал пути к девяти селам

Махачкала, 21 марта. Снежная лавина сошла в Рутульском районе Дагестана и заблокировала дороги к девяти селам. Об этом сообщило управление МЧС по региону.

Происшествие случилось на окраине села Цахур. Как сообщает региональный МЧС, дороги заблокированы к населенным пунктам Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур, Сюгут, Муслах, Мишлеш и Корш. Также в ведомстве сообщили, что после происшествия пострадавших и погибших не обнаружено, передает РИА Новости.

Недавний оползень рядом с Махачкалой также повредил девять домов. Инцидент произошел на территории садоводческого товарищества в Карабудахкентском районе, примыкающем к Махачкале.