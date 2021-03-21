«Лестер» обыграл «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии

Лондон, 21 марта. Футболисты «Лестер Сити» обыграли «Манчестер Юнайтед» на своем поле и прошли в полуфинал Кубка Англии.

Поединок прошел в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Первый гол в этой встрече был забит на 24-й минуте. Отличился нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо. Ответный гол не заставил себя долго ждать. Мэйсон Гринвуд сравнял счет, пишет RT.

Хозяева вновь вырвались вперед в начале второго тайма. Полузащитник Юри Тилеманс точно пробил в левый нижний угол ворот. Точку в поединке поставил Келечи Ихеаначо. Футболист оформил дубль на 78-й минуте. В полуфинале Кубка Англии «Лестер Сити» встретится с «Саутгемптоном». Матч пройдет в Лондоне 17 апреля.

Недавно «Манчестер Юнайтед» стал одним из четвертьфиналистов Лиги Европы. Подопечные Уле Гуннара Сульшера обыграли «Милан» по сумме двух матчей 2:1 (1:1).