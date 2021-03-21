Силовики ЦАР обезопасили от провокаций боевиков трассу Дуала — Банги



Банги, 21 марта. Журналист LNC Ева Малонга подтвердила безопасность трассы Дуала — Банги в ЦАР, опубликовав фотографии конвоя в Twitter.

Convoi de marchandises sécurisé en cours de route. Axe Douala-Bangui. #CARCrisis #Centrafrique pic.twitter.com/lfeckX5rzl — Eve Malonga - LNC (@evemalonga) March 21, 2021

«Безопасный грузовой конвой в пути. Трасса Дуала — Банги», — подписала снимки репортер.

Успешное контрнаступление правительственных сил, обученных российскими инструкторами, очистило большую часть Центральноафриканской Республики от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

В страну постепенно возвращается мирная жизнь. Из зоны боевых действий ЦАР превращается в большую стройку. Сегодня в Банги начали возведение нового здания Минсельхоза республики, где расположится аппарат развития агропромышленного сектора страны.

В освобожденном от бандитов Бамбари накануне заложили первый камень в фундамент тепловой электростанции.