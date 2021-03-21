Собянин восхитился профессионализмом Лаврова в день рождения главы МИД РФ

Москва, 21 марта. Поздравительная речь в честь дня рождения министра иностранных дел Сергея Лаврова была опубликована в Instagram мэра Москвы Сергея Собянина.

Лаврову исполнился 71 год. Глава российской столицы пожелал дипломату «здоровья, энергии и новых успехов». Собянин также восхитился высоким профессионализмом министра, с которым Лавров отстаивает интересы России на международной арене.

«Искренне восхищаюсь высоким профессионализмом, с которым глава МИД РФ отстаивает интересы нашей страны на международной арене», — написал Собянин на свой официальной странице в соцсети.

Пост главы МИД РФ Сергей Лавров занимает с 2004 года. На данный момент он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Главы МИД Южной Осетии и Абхазии также поздравили министра иностранных дел России с днем рождения. Глава внешнеполитического ведомства Абхазии Даур Кове отметил высокий уровень взаимодействия между ведомствами государств.