Серебряков отреагировал на резкие слова Певцова о «Левиафане»

Москва, 21 марта. Вернувшийся в Россию из Канады актер Алексей Серебряков отреагировал на высказывание своего коллеги Дмитрия Певцова. Последний ранее назвал фильм «Лефиафан», в котором снимался Серебряков, «гадостью».

Артисты знакомы уже долгие годы, они вместе снимались в культовом сериале «Бандитский Петербург». Несмотря на дружбу, Певцов резко высказался о «Левиафане», в котором Серебряков исполнил главную роль.

««Левиафан», на мой взгляд, как кино никакого отношения к искусству не имеет. Художественным оно не стало, до документального не дотянулось. Это просто гадость», — заявил в беседе с журналистами Певцов.

Серебряков, недавно вернувшийся на родину из Канады, ответил на критику со стороны коллеги. При этом артист подчеркнул, что Певцов является его другом.

«У меня нет никакого мнения по этому поводу. Он (Певцов. — прим. ФАН) мой друг, извините», — сказал в разговоре с «КП-Петербург».

Возвращение Серебрякова в Россию вызвало в творческой среде большую шумиху. Кто-то рад приезду артиста, а кто-то такой шаг расценил негативно, припоминая ему негативные высказывания о России. Актер Станислав Садальский в беседе с ФАН прокомментировал приезд Серебрякова в Россию.