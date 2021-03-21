

Банги, 21 марта. Жители ЦАР встретили новость о расширении контингента многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) недовольством. «Голубые каски» создают только видимость работы, а зачастую и вовсе сотрудничают с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), сообщает автор Le Potentiel Centrafricain Герман Фемона.

«Для большинства центральноафриканцев пополнение отрядов МИНУСКА — это пускание пыли в глаза. Они видят успехи национальной армии, которая при поддержке российских инструкторов и руандийских союзников за несколько недель освободила страну от боевиков и примкнувших к ним иностранных наемников на 80%. В то же время миротворцам не удалось добиться улучшений в сфере безопасности за последние семь лет», — заявил автор издания.

Аналогичного мнения придерживаются и граждане республики.

«Присутствие голубых касок в ЦАР больше не нужно, ведь на местах действуют правительственные силы, которых поддерживают российские специалисты и руандийский военный контингент. Потенциал бандитских группировок сокращается только благодаря национальной армии и ее союзникам. МИНУСКА должна соответствовать политике президента Туадера и отказаться от переговоров с преступниками», — добавил житель освобожденного от радикалов города Иппи.

По мнению Фемона, слова последнего поддержит любой центральноафриканец, который жил в подконтрольном «Коалиции» районе. Публицист напомнил о случаях, когда миротворцы ООН попадались на сотрудничестве с боевиками.



К примеру, габонский контингент «голубых касок» поймали во время продажи боеприпасов бандитам из столичного района PK5. Мавританские миротворцы на протяжении многих лет сотрудничали с нигерийскими наемниками, вошедшими в состав вооруженного формирования «Союз за мир в ЦАР» (UPC) бывшего генерала Али Дарасса.

Накануне боевика по имени Юсеф из «Коалиции патриотов за перемены» арестовали в населенном пункте Бесон. Радикал рассказал об истинных мотивах многопрофильной миссии ООН в республике.

«Представители МИНУСКА из бангладешского контингента, базирующиеся в Буаре, поставляют оружие и боеприпасы боевикам CPC в обмен на алмазы и золото», — свидетельствует Юсеф.

Ранее российский социолог и директор «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) Максим Шугалей выразил сожаление в связи с тем, что решение о расширении контингента ООН в африканской республике приняли без представителей ЦАР. В Совбезе международной организации сослались на техническую задержку выплаты взноса, необходимого для участия в заседаниях.