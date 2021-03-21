Хаос или демократия: что ждет Конго после президентских выборов



В Конго состоялись президентские выборы. Голосование проходило в два этапа: 17 и 21 марта 2021 года.

На пост главы государства претендуют семь человек, включая действующего руководителя республики Дени Сассу-Нгессо. Его главным конкурентом выступает оппозиционер Матиас Дзон. В экспертном сообществе опасаются, что поражение последнего может спровоцировать массовые беспорядки и погромы.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, чего ждать от президентских выборов в Республике Конго.

Претенденты на пост президента

Дени Сассу-Нгессо руководит страной последние 36 лет. Впервые он возглавил Конго в 1979 году и правил республикой до поражения на выборах 1992 года. В течение пяти лет Сассу-Нгессо был лидером оппозиции, пока в 1997 году не вернул власть в ходе гражданской войны.

Боевые действия завершились в 1999 году, когда ангольские войска помогли ему взять государство под контроль. В начале «нулевых» конституционный референдум позволил провести президентские выборы. На них победил Сассу-Нгессо, набрав почти 90% голосов.

В наши дни основным оппонентом действующего президента выступает Матиас Дзон. С 1997 по 2002 год он занимал пост министра финансов. Его несколько раз подозревали в хищении государственных средств.

С 2006 года Дзон перешел в оппозицию действующей власти, а в 2009-м впервые попробовал свои силы в президентских выборах как кандидат от «Альянса за республику и демократию» (ARD). Он занял четвертое место, набрав всего лишь 2,3% голосов.

В 2012 году его участие в парламентских выборах привело к беспорядкам в стране. Он проиграл еще в первом туре голосования, хотя сам объявил о своей полной победе. Его сторонники осадили здание Избирательной комиссии. Один из кандидатов в президенты обвинил Дзона и его соратников в нападении.

Властям пришлось ввести комендантский час, чтобы остановить беспорядки. В 2016 году Дзон бойкотировал президентские выборы, однако в 2020-м решил снова попытаться занять главный пост республики. Кандидат от ARD утверждает, что граждане Республики Конго больше не хотят видеть Сассу-Нгессо своим президентом.

Бойкот и беспорядки

После выборов 2016 года столицу страны Браззавиль захлестнули беспорядки. Проигравшая оппозиция вывела на улицы своих сторонников. Среди них были радикалы, которые устроили столкновения с полицией и армией.

В погромах обвинили группировку «Ниндзя», распущенную еще в 2008 году. Ее экс-лидер Фредерик Бинтсаму выразил поддержку оппозиционеру Гаю Брису Парфе Колеласу, который занял второе место по итогам президентских выборов.

Под давлением общества Конституционный суд в итоге перепроверил результаты выборов. Но пересчет голосов лишь подтвердил победу Сассу-Нгессо. Это еще больше накалило обстановку на улицах.



В результате беспорядков погибли двое гражданских и трое силовиков. Еще шесть правоохранителей получили ранения. Полиции и армии удалось ликвидировать 12 боевиков и задержать еще около 50.

Оппозиционеров Жан-Мари Мишель Мококо и Андре Окомби Салисса обвинили в подрыве государственной безопасности и приговорили к 20 годам тюремного заключения.

Хаос или демократия

Оппозиция считает, что выборы 2021 года станут повторением опыта 2016 года. Пандемия COVID-19 вызвала в стране экономический кризис. Как следствие, граждане республики недовольны действующим курсом правительства.

Однако агрессия не поможет решить существующие проблемы. Даже бывший глава группировки «Ниндзя» Бинтсаму призвал провести голосование мирно и не допустить нового раскола страны.

Российское посольство в Республике Конго также выражает обеспокоенность по поводу предстоящих выборов. Дипломаты обратились к россиянам на территории африканской страны и призвали их соблюдать меры предосторожности: не выходить в город 17 и 21 марта, когда будет проходить голосование, избегать мест скопления людей, иметь при себе телефон и документы.

Отношение конголезцев к Сассу-Нгессо неоднозначное. В стране существует ряд нерешенных проблем, однако правительство старается разрешать возникающие трудности. В целом у президента неплохие шансы сохранить за собой пост.



Между тем возможная победа Сассу-Нгессо наверняка вызовет новый всплеск недовольства со стороны оппозиции. Вероятнее всего, политики вновь выведут сторонников на улицы. А если в рядах протестующих окажутся провокаторы, это почти неминуемо приведет к кровопролитию и человеческим жертвам.