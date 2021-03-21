Глава тунисского парламента выступил против роспуска ведомства

Тунис, 21 марта. Руководитель партии «Ан-Нахда» и глава парламента Рашид аль-Ганнуши раскритиковал призывы расформировать ведомство.

Политик заявил, что республика находится в состоянии раскола и раздробленности. По его мнению, лучший способ разрешить кризис в стране — это организовать национальный диалог.

Аль-Ганнуши процитировал высказывания местных СМИ, которые считают парламент причиной всех проблем в государстве. Однако он подчеркнул, что на данный момент роспуск ведомства невозможен.

«Сегодня власть не едина. Но если мы хотим, увидеть будущее Туниса, нужно искать то, что объединяет, а не разъединяет», — заявил политик.

Вчера, 20 марта, на территории республики состоялся массовый митинг с призывом расформировать парламент. В нем участвовали сторонники действующего президента Каиса Саида и «Свободной конституционной партии».

Граждане и политические деятели обвинили Аль-Ганнуши в связи с запрещенной на территории РФ организацией «Братья-мусульмане»1. Однако глава ведомства утверждает, что деятельность законодательного органа соответствует требованиям прозрачности.

Каис Саид ранее призывал руководителя парламента уйти в отставку из-за разжигания конфликтов в регионе. Также президент обвинил премьер-министра Хичема Мечичи в причастности к коррупционным схемам.

1 Организация запрещена на территории РФ.