Вильфанд спрогнозировал апрельскую погоду в Москве

Москва, 21 марта. Жителей российской столицы в апреле, по предварительным данным, ожидает аномально теплая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Специалист в интервью ТАСС рассказал, что температурные показатели будут значительно превышать климатическую норму. Однако Вильфанд подчеркнул, что это лишь предварительные расчеты. По его словам, более детальный прогноз погоды на апрель в Москве будет обнародован 31 марта.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется солнечная погода. Он отметил, что до среды, 24 марта, температурные показатели будет определять снежный циклон, а после ожидается потепление.