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Победитель президентских выборов должен решить проблему безработицы в Конго

Победитель выборов президента в Республике Конго должен решить проблему безработицы

Браззавиль, 21 марта. Молодые граждане Республики Конго возлагают на президента, которого изберут на сегодняшнем голосовании, определенные надежды.

Население страны составляет немногим больше пяти миллионов человек. Основная часть жителей республики — молодежь. Почти 42% — дети в возрасте до 14 лет, 17% — молодые люди до 24 лет, а 34% — взрослые до 54 лет. Главной сложностью, с которой сталкиваются жители африканского государства, остается безработица.

Молодые люди, включая даже тех, кто получил образование, страдают от дефицита вакансий и не могут обеспечить себе достойный уровень жизни. От будущего победителя выборов они хотят одного: чтобы он решил эту проблему. За несколько недель до голосования молодежь начала посещать встречи с кандидатами на пост главы государства. Жители надеются найти лидера, который даст им ответы на вопросы и сможет обеспечить их рабочими местами.

«Мы хотим, чтобы страной управляли хорошо. Необходимо победить безработицу. Наградой за образование, получаемое нами сегодня, должна стать работа», — заявляют молодые конголезцы.

Полезные ресурсы, которыми обладает Республика Конго, делают ее потенциально богатой страной. Она считается одним из крупнейших экспортеров нефти в Центральной Африке.

Победитель выборов президента в Республике Конго должен решить проблему безработицы

Тем не менее экономическая ситуация оставляет желать лучшего. У государства достаточно высокий уровень внешней задолженности. Кроме того, по экономике бьет любое снижение цен на нефть.

В 2016 году страна пережила социально-экономические потрясения, вызванные изменениями Конституции и президентскими выборами. В Конго нет достаточного количества коммерческих предприятий, которые обеспечили бы трудоустройство населения.

Глава государства, выбранный конголезцами, должен обратить внимание на проблемы, от которых страдают его граждане, и сделать все для их решения. У республики есть потенциал, который можно и нужно развивать.

Выборы президента проходят сегодня, 21 марта. В них принимают участие семь кандидатов, включая действующего лидера Дени Сасу-Нгессо. Он правит страной 36 лет. Эксперты опасаются, что голосование может сопровождаться беспорядками

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