Победитель президентских выборов должен решить проблему безработицы в Конго

Браззавиль, 21 марта. Молодые граждане Республики Конго возлагают на президента, которого изберут на сегодняшнем голосовании, определенные надежды.

Население страны составляет немногим больше пяти миллионов человек. Основная часть жителей республики — молодежь. Почти 42% — дети в возрасте до 14 лет, 17% — молодые люди до 24 лет, а 34% — взрослые до 54 лет. Главной сложностью, с которой сталкиваются жители африканского государства, остается безработица.

Молодые люди, включая даже тех, кто получил образование, страдают от дефицита вакансий и не могут обеспечить себе достойный уровень жизни. От будущего победителя выборов они хотят одного: чтобы он решил эту проблему. За несколько недель до голосования молодежь начала посещать встречи с кандидатами на пост главы государства. Жители надеются найти лидера, который даст им ответы на вопросы и сможет обеспечить их рабочими местами.

«Мы хотим, чтобы страной управляли хорошо. Необходимо победить безработицу. Наградой за образование, получаемое нами сегодня, должна стать работа», — заявляют молодые конголезцы.

Полезные ресурсы, которыми обладает Республика Конго, делают ее потенциально богатой страной. Она считается одним из крупнейших экспортеров нефти в Центральной Африке.

Тем не менее экономическая ситуация оставляет желать лучшего. У государства достаточно высокий уровень внешней задолженности. Кроме того, по экономике бьет любое снижение цен на нефть.

В 2016 году страна пережила социально-экономические потрясения, вызванные изменениями Конституции и президентскими выборами. В Конго нет достаточного количества коммерческих предприятий, которые обеспечили бы трудоустройство населения.

Глава государства, выбранный конголезцами, должен обратить внимание на проблемы, от которых страдают его граждане, и сделать все для их решения. У республики есть потенциал, который можно и нужно развивать.

Выборы президента проходят сегодня, 21 марта. В них принимают участие семь кандидатов, включая действующего лидера Дени Сасу-Нгессо. Он правит страной 36 лет. Эксперты опасаются, что голосование может сопровождаться беспорядками