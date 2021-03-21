Более тысячи сирийских наемников покинут Ливию в течение недели

Триполи, 21 марта. Порядка 120 иностранных наемников планируют вернуть из Ливии на Ближний Восток.

Информацию о будущих передвижениях боевиков сообщила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) со ссылкой на «надежные источники».

Наемники отправятся на родину из аэропорта Митига. Его сотрудники уже получил расписание рейсов, которые в течение недели перевезут более тысячи джихадистов.

По данным источников, самолет с боевиками приземлится на границе между Турцией и Сирией. Дальше их планируют перебросить в город Африн, находящийся под контролем Абу Амша, лидера группировки «Дивизия Султан Сулейман Шах».

SOHR сообщает, что главарь хочет подготовить наемников для отправки в Анкару. Не исключено, что после этого джихадистов снова направят в Ливию, где им обещают зарплату в размере 500 долларов (более 37 000 рублей — прим. ФАН).

Во время нахождения на территории североафриканской страны бандиты месяцами не получали денежных средств, которые им гарантировали Турция и представители Правительства национального согласия.

Вывод боевиков из Ливии связан с заключением соглашения о постоянном прекращении огня. Однако Анкара проигнорировала пункт договора и не вывела наемников из государства в назначенный срок.

