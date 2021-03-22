Миллиардеры Персидского залива воспользовались британскими субсидиями

Арабские компании, принадлежащие богатейшим гражданам стран Персидского залива, использовали британскую систему помощи пострадавшему от коронавируса бизнесу себе на пользу, сообщает Guardian.

Речь идет о так называемой схеме отпусков, разработанной правительством Великобритании. Она была создана во время пандемии COVID-19 для предотвращения увольнений сотрудников из организаций, неспособных выплачивать им заработную плату в период введенных ограничений.

Согласно данной инициативе, британское правительство обязалось поддержать предприятия, выплачивающие отправленным в отпуск сотрудникам две трети заработной платы (67%) с максимальным порогом в 2100 фунтов стерлингов в месяц (2900 долларов). Главными условиями при этом было то, что фирма не должна увольнять сотрудника и его официальное трудоустройство.

Инициативой британского правительства в результате воспользовались члены королевских семей и властей Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Будучи владельцами компаний на территории Великобритании, они применили законодательную инициативу местных властей для финансирования отпусков своих сотрудников.

"Businesses bankrolled by royalty or billionaire owners clearly are better able to cope than most"https://t.co/vXzQ7L5o6s — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 20, 2021

В активах ближневосточных бизнесменов значатся:

Harrods — самый известный универмаг Лондона, находящийся во владении суверенного фонда Катара. Его хозяева потребовали от властей 2,5 млн фунтов стерлингов (около 3,5 млн долларов). Это самая высокая сумма, которую запросили представители стран Персидского залива;

The Ritz — известный отель, находящийся во владении шурина катарского эмира Абдулхади Мана аль-Хаджри. Он запросил у государства 500 тысяч фунтов стерлингов (196 тысяч долларов). При этом руководство гостиницы намеренно увеличили заработную плату отправленных в отпуск сотрудников, чтобы даже находясь дома те не потеряли прежнего уровня доходов;

Hotel Edinburgh Park — один из лучших отелей Эдинбурга, принадлежащий авиакомпании Qatar Airways. Получил 50 000 фунтов стерлингов (69 000 долларов);

Qaya Limited — агентство недвижимости в Лондоне, принадлежит бывшему премьер-министру Катара Хамаду бин Джасиму аль-Тани. Получило 10 000 фунтов стерлингов (14 000 долларов);

Pal Zileri и Valentino England — производители дорогой модной одежды, принадлежат бывшему эмиру Катара Хамаду бин Халифу аль-Тани. Получили 35 000 фунтов стерлингов (48 000 долларов);

Glympton Park LTD — эта компания управляет историческим поместьем площадью 2000 гектаров в сельской Англии. Она принадлежит вице-премьеру Бахрейна, который перекупил поместье у бывшего посла Саудовской Аравии в США. На его сотрудников запросили 25 000 фунтов стерлингов (35 000 долларов);

UK Mission Enterprise — предприятие на Британских Виргинских островах, предоставляющее «шестизвездочные» консьерж-услуги VIP-клиентам. Принадлежит правительству Дубая. Запросило 100 000 фунтов стерлингов (139 000 долларов);

Cheval Collection и Jumeirah International — апартаменты бизнес-класса и сеть гостиниц, принадлежащие главе Дубая. Компания потребовала выплаты 55 000 фунтов стерлингов (76 000 долларов).

Британцы оказались не рады тому, что их системой помощи гражданам стали пользоваться ближневосточные миллиардеры.

«Схема отпусков была жизненно важной инициативой, в которой нуждались миллионы предприятий и рабочих, чтобы пройти через многочисленные ограничения», — заявила Сара Олни, член британского парламента от либеральных демократов.

По ее словам, данная система подразумевает, что пользоваться ею станут только те, кто не может справиться без помощи других налогоплательщиков.

«Бизнес, финансируемый роялти или владельцами-миллиардерами, явно лучше справляется с этим, чем большинство других компаний. Кажется вполне справедливым, что они берут на себя значительную долю чрезвычайных расходов, связанных с этой пандемией», — считает парламентарий.

Депутат от Лейбористской партии и налоговый активист Маргарет Ходж в свою очередь также считает действия британских властей безответственными.

«Правительство сопротивляется предоставлению бесплатного школьного питания детям и соответствующему повышению зарплаты медсестрам. В данном контексте это кажется непристойным», — считает Ходж.

Впрочем, местные политики использовали скандальную ситуацию и для того, чтобы заработать себе политические очки на будущих выборах и раскритиковать действующие власти.

Так, теневой канцлер лейбористов Аннелиза Доддс в интервью The Guardian заявила, что правительство поздно стало выделять средства для пострадавших от распространения коронавируса граждан и предприятий. Теперь же финансирование государственных инициатив никак не регулируется.

«Сейчас складывается впечатление, что зарубежные миллиардеры применяли эту схему без каких-либо ограничений», — считает Доддс.

The furlough scheme I proposed to the Government set conditions that included preventing funding going to tax avoiders. They ignored the recommendations. https://t.co/HSiOb3UYhr — John McDonnell MP (@johnmcdonnellMP) March 20, 2021

Лондон создал нерегулируемую систему, которой сумели воспользоваться предприниматели из других стран. Впрочем, расположение предприятий в Великобритании не снимает с них обязанностей выплачивать налоги за свой бизнес, так что они имели право на выплаты местных властей. Британской казне приходится расплачиваться за иностранные инвестиции, что вызывает недовольство у местных жителей, не получающих достаточно помощи.