Тунис, 21 марта. Премьер-министр республики Хичем Мечичи анонсировал официальный визит на территорию Ливии.

Заявление главы кабмина прозвучало во время празднования 65-й годовщины независимости Туниса в городе Монастир.

Мечичи посетит соседнюю страну, чтобы поздравить переходное Правительство национального единства с получением вотума доверия парламента.

Премьер считает, что безопасность Туниса напрямую зависит от стабилизации ситуации в Триполи. По его мнению, между государствами большие возможности для сотрудничества.

«Тунисцы и ливийцы — это один народ в двух странах», — заявил Хичем Мечичи.

Связь между двумя державами подтвердил и экс-министр финансов Хаким Бен Хаммуда. По его мнению, урегулирование ситуации в соседней стране повлияет на улучшение экономики в республике.

Несколько дней назад официальный визит на территорию Ливии совершил президент Туниса Каис Саид. В рамках поездки он встретился с премьером временного правительства Абд аль-Хамидом Дабибой.

Целью визита лидера стало поддержание экономики и возобновление товарооборота. Однако экспертное сообщество нашло корыстный умысел в его действиях — поддерживая демократизацию в соседней стране, политик хочет разрешить кризисы в своей республике.

Граждане Туниса выходят на митинги против действующей власти. Чтобы стабилизировать ситуацию, Саид призвал уйти в отставку Херема Мечичи, которого обвиняют в коррупции и нарушении конституции.