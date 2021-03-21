Садальский отреагировал на возвращение Серебрякова в Россию

Возвращение актера Алексея Серебрякова в Россию из Канады вызвало в творческой среде большую шумиху. Кто-то, не скрывая чувств радовался приезду артиста, а кто-то такой шаг расценил негативно. Актер, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в беседе с ФАН прокомментировал приезд Серебрякова в Россию.

«Мне нравится он, как актер. Ну вернулся он и вернулся, какая разница, что там, что здесь. Главное, что он работает. Он безумно талантливый», — говорит актер.

Как сказал сам звезда картины «Левиафан», покинул родную страну он для того, чтобы его дети смогли получить заграничное образование. Теперь артист вернулся. Однако, писатель Владимир Лорченков жестко воспринял эту новость. Он считает, что остаться Серебрякову помешало незнание иностранного языка. Пока творческая богема обсуждает возвращение актера на родину, Садальский высказался на этот счет емко и четко.

«А где он живет, мне кажется, это неважно. Земной шар есть земной шар. Для меня нет разницы, куда человек переехал и от куда вернулся. Человек принадлежит миру, он волен жить, где ему угодно», — заключил Станислав Садальский.

По поводу отъезда и возвращения Алексея Серебрякова высказались режиссер «Бандитского Петербурга» Владимир Бортко и актриса Мария Шукшина.

Почему россияне так стремятся за границу на ПМЖ — ранее в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил блогер Руслан Захаркин.