Ангола в поисках инвестиций распродает нефтяные запасы Кабинды



Луанда, 21 марта. Британская инвестиционная группа Gemcorp купит долю в государственной нефтяной компании Анголы Sonangol, сообщает Bloomberg.

На данном этапе правительство африканской страны определяет процедуру, по которой они продадут 30% акций Sonangol. Ангольские власти рассчитывают выручить от сделки как минимум 6,4 миллиарда долларов.

Чиновники в Луанде отчаянно борются за место на мировом рынке в связи со скорым исчерпанием разведанных запасов черного золота на прибрежном шельфе. Нефтяную госкорпорацию реформировали в прошлом году как раз для привлечения инвесторов. Власти также опубликовали план увеличения добычи ресурса до отметки в 57 миллиардов баррелей к 2025 году.

Если иностранный капитал преимущественно проигнорирует нефтяные проекты Анголы, то добыча в стране упадет на более чем 50% к 2028 году, до 500 тысяч баррелей в сутки. Такой сценарий фатален для экономики африканской страны, чей ВВП на треть, а экспорт на 90% зависит от черного золота.

Аналитики скептически относятся к анголо-британской сделке, указывая на истощение месторождений, высокие издержки производства, а также непрозрачные контракты Sonangol. Англичан риски не страшат, ведь они уже инвестировали в строительство нефтеперерабатывающего завода в Кабинде и кредитуют правительство в Луанде.

Еще одним немаловажным фактором продажи миноритарного пакета Gemcorp станут отношения властей Анголы с жителями анклава в Кабинде. Последние 46 лет сепаратисты борются за независимость с помощью террора. Недавно президент Кабиндского национального движения Бартоломеу Капита даже обратился к президенту США Джозефу Байдену с просьбой вмешаться в конфликт.

Продажа запасов нефти на шельфе анклава, безусловно, обострит и без того непростые отношения сепаратистов с Луандой. Справедливо распределить доход с продажи ресурса, с точки зрения всех игроков, точно не получится.