Правительство Малави стимулирует развитие мототакси через отмену пошлин на мотоциклы

Лилонгве, 20 марта. Правительство Малави отменяет пошлину на мотоциклы в надежде простимулировать развитие мототакси. Об этом заявил министр финансов республики Феликс Млусу.

Minister of Finance Felix Mlusu has revealed that government will remove duty on motorcycles in the 2021/2022 National Budget. #NationOnline