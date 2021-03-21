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Правительство Малави стимулирует развитие мототакси через отмену пошлин на мотоциклы

Правительство Малави стимулирует развитие мототакси через отмену пошлин на мотоциклы

Лилонгве, 20 марта. Правительство Малави отменяет пошлину на мотоциклы в надежде простимулировать развитие мототакси. Об этом заявил министр финансов республики Феликс Млусу.

Изменения вступят в силу лишь со следующего финансового года, но работники мототакси, которое в Малави называют «кабаза», уже одобрили инициативу правительства.

«В течение многих лет мне не удавалось улучшить свой бизнес, потому что мотоциклы в нашей стране слишком дорогие. Благодаря решению властей у меня появится возможность приобрести больше машин, что в конечном итоге улучшит дела», — заявил водитель мототакси из Блантайра Матиас Томас.

Также он предложил правительству рассмотреть вопрос о снижении стоимости на получение водительских прав, чтобы помочь безработной молодежи устроиться в транспортные компании.

Мототакси является популярным средством передвижения в Малави, однако местных жителей беспокоит его безопасность. Водители зачастую не пользуются защитными шлемами и ночными отражателями, а многие мотоциклы и вовсе не зарегистрированы должным образом, вследствие чего растет количество ДТП.

Правительство Малави стимулирует развитие мототакси через отмену пошлин на мотоциклы

С аналогичной проблемой столкнулись власти Центральноафриканской Республики. Но ситуация в ЦАР заметно отличается от того, что происходит в Малави.

Накануне декабрьских всеобщих выборов в республике активизировались боевики, подстрекаемые экс-президентом Франсуа Бозизе. Они пытались сорвать голосование, но натренированные российскими специалистами военнослужащие национальной армии при поддержке инструкторов из РФ и руандийских военных помешали реализовать этот план.

Тогда бандиты сменили тактику и начали нападать на мирные города с целью грабежа. Поскольку многие из них передвигались на мотоциклах, то в рамках введенного в стране режима ЧП под запрет попали мототакси.

В начале марта правительство разрешило мотоциклистам вернуться к работе, но министерство транспорта выдвинуло ряд условий для водителей. Теперь работники мототакси обязаны надевать шлем и иметь еще один для пассажира. Также им необходимо носить маску и специальный жилет со светоотражающими полосами.

Вероятно, по примеру ЦАР власти Малави введут в стране аналогичные требования. Это станет особенно актуально, если отмена пошлин на мотоциклы действительно вызовет рост числа мототакси в республике.

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