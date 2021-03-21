Киев отверг предложение России по урегулированию ситуации в Донбассе

Киев, 21 марта. Предложение Москвы по Донбассу якобы носит «манипулятивный характер». Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По словам представителя украинского президента, Незалежная не станет принимать предложение России по урегулированию ситуации в Донбассе ни при каких условиях. Письмо об этом Ермак направил лидерам «нормандской четверки».

«Ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в письме», — написал Андрей Ермак.

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил письмо представителям Парижа, Берлина и Киева с документом по переговорам в «нормандском формате». Послание, в том числе, содержало предложения Москвы по устранению проблемы организации переговоров.