Армия ЦАР разгромила боевиков в деревне Боколобо на юге страны



Банги, 21 марта. Боевики из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) попытались отбить деревню Боколобо, расположенную в 60 км к югу от Бамбари, у армии ЦАР. Правительственные силы разгромили нападавших, сообщает местное издание Centrafriquenews.

Члены UPC, входящие в состав «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), понесли значительные потери, после чего спешно покинули деревню. Бандиты бросали нейтрализованных и раненых сообщников, тела которых так и остались на улицах Боколобо. Сообщается, что новый полевой командир UPC сбежал в населенный пункт Нзако.

Операции против отрядов боевиков и «спящих ячеек» радикальных исламистов продолжаются по всей территории ЦАР. Успешное контрнаступление правительственных войск, обученных российскими инструкторами, вытесняет группировки «Коалиции» к северным и западным границам республики.

Благодаря эффективной работе солдат и офицеров ВС Центральноафриканской республики 14 марта в стране состоялись безопасные выборы в парламент. Теперь приоритетными темами обсуждения становятся вопросы послевоенного восстановления экономики страны.

Накануне пресс-секретарь Генштаба армии предложил боевикам сложить оружие и добровольно сдаться, минуя фатальный для них сценарий.