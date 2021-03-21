Сергей Цивилев утвердил состав правительства Кемеровской области

Кемерово, 21 марта. Обновленный состав правительства утвержден главой Кузбасса Сергеем Цивилевым. Электронный бюллетень о формировании исполнительного органа опубликован на сайте администрации.

Согласно информации, председателем кузбасского правительства назначен Вячеслав Телегин. Глава министерства финансов Игорь Малахов получил должность первого зампредседателя кузбасского правительства. Заместитель губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев занял пост заместителя председателя.

Исполнять обязанности по экономическим вопросам в правительстве будет Сергей Ващенко. Зампредом администрации по вопросам образования и науки станет Елена Пахомова. Социальным развитием региона будет заниматься Алексей Цигельник, а агропромышленным комплексом — зампредседателя Алексей Харитонов. Остальные должности чиновников остались без изменений.

Ранее сообщалось, что программа развития Кузбасса до 2035 года утверждена Кабмином России.