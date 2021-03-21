Марина Федункив рассказала, как в детстве «собирала эмоции» на похоронах

Москва, 21 марта. Звезда комедийного сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив призналась, что в детстве любила ходить по кладбищам и появляться на свадьбах.

Знаменитая пермячка «собирала эмоции» в самых разных местах. По словам актрисы, ей нравилась сама атмосфера. К примеру, на похоронах звучала «музыка траурная, на разрыв души».

«Подойду к покойнику, загляну в гроб, кто и в чем одет, как выглядит, потом же дома надо делиться впечатлениями», — пояснила она в эфире «ДНК-шоу» на канале «Пятница».

Траурные и торжественные мероприятия давали будущей актрисе какую-то эмоциональную разрядку. На похоронах она часто плакала вместе с родственниками покойного, а когда возвращалась домой, крепко засыпала.

Вероятно, благодаря этой закалке Марина Федункив не потерялась в жизни. В девяностые годы ей пришлось работать проводницей в поезде, воспитателем детского сада, продавцом на овощной базе. Но будущая актриса не отчаивалась и в 2008 году она переехала в Москву.

В столице Марина стала ходить на кастинги, пока не попала в юмористическое шоу «Даешь молодежь!». А позднее она получила роль мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны», этот проект принес ей большую популярность.