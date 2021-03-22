Спецназ ликвидировал главу «Клана дель Гольфо», перехват кокаина в Карибском море

Расследование массовых изнасилований во время гражданской войны, убийства лидеров социальных организаций, ликвидация лидеров крупнейшего наркокартеля страны, депортация индейцев из-за действий наркокартелей и совместная операция военных нескольких стран, которая привела к изъятию крупной партий наркотиков — Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о событиях в Колумбии, где власти по-прежнему не могут справиться с наркокартелями.

Власти Колумбии отложили слушания по делу об изнасиловании журналистки

Журналистка Хинет Бедоя Лима была похищена 25 мая 2000 года перед столичной тюрьмой Ла-Модело. Она расследовала случаи насилия в пенитенциарных учреждениях страны, ей было предложено взять интервью у одного из заключенных лидеров ультраправой группировки. Ее вывезли из города и изнасиловали. Предполагается, что это сделали полицейские.

«Это не было интервью, это была ловушка», — впоследствии рассказывала Бедоя Guardian в 2019 году.

Официальное расследование ни к чему не привело. Дело было передано в Межамериканский суд по правам человека (IACHR). Однако первое заседание суда 15 марта 2021 года было сорвано государственным прокурором Камило Гомесом, который покинул его. Власти страны отвели пять из шести судей на том основании, что они могли быть необъективны при рассмотрении дела. Правительство фактически саботировало расследование.

Случай с Хинет Бедоя не единичный. Колумбия печально известна ужасающей статистикой сексуального насилия в отношении женщин и детей. В стране в 2000-2009 годах ежегодно совершалось более 55 тысяч актов насилия. В зоне боевых действий, где действовали ультраправые «Объединенные силы самообороны Колумбии» (AUC), армия и левые партизаны из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) и «Армии национального освобождения» (ELN), в среднем ежегодно фиксировалось 11-12 тысяч случаев сексуального насилия. 80-85% жертв были женщинами, 15-20% — мужчинами. Многочисленные исследования подчеркивают, что пытки и массовые изнасилования населения во время гражданской войны были особенностью тактики и широко применялись AUC.

Этот аспект гражданского конфликта игнорировался правительствами страны на протяжении десятилетий. Сейчас после заключения мира в 2016 году, пришло время заняться им вплотную: наказать виновных и выплатить компенсации жертвам, пишут колумбийские СМИ.

Полевого командира по прозвищу «Макака» обвинили в убийстве 250 человек

Прокурор Специального управления по борьбе с нарушениями прав человека обвинил Карлоса Марио Хименеса Наранхо, известного под псевдонимом «Макака», в 162 преступлениях, приписываемых ему как лидеру «Блока Центральный Боливар» (BCB), третьему по значимости в иерархии бывшей ультраправой AUC. 16 марта 2021 года Карлос Химес и Хосе Лисандро Хименесом, бывшим руководителем FARC, вызвались дать свидетельские показания о своих действиях во время гражданской войны, обратившись к руководству Комиссии по установлению истины и примирению.

«Чтобы удовлетворить права жертв конфликта и довести до страны то, что тогда происходило», — написали в своем запросе бывшие участники массового насилия.

«Блок Центральный Боливар» когда-то насчитывал 7600 бойцов и был расформирован в 2003-2006 годах. По самым минимальным оценкам, на счету парамилитарной организации более 14 тысяч жертв, преимущественно гражданских. «Блок» был замешан в наркотрафике, нелегальной добыче минеральных ресурсов, массовых изнасилованиях и рэкете.

В карибском море перехвачено почти четыре тонны кокаина

В результате совместных операций ВМФ Колумбии, военных и полицейских сил Гондураса, Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) и властей Пуэрто-Рико 20 марта в Карибском море было перехвачено 3759 кг кокаина.

Во время первой операции по наводке колумбийцев военные Гондураса перехватили у побережья города Пуэрто-Лемпира судно, перевозившее 189 кг кокаина. Вторая операция прошла у побережья муниципалитета Ябукоа, Пуэрто-Рико. Во время неё было захвачено судно, перевозившее 1940 кг кокаина. И последняя операция прошла в гондурасском муниципалитете Брус Лагуна, где военные перехватили на нелегальной взлетно-посадочной полосе самолет с более чем тонной кокаина на борту.

Картель «Клан дель Гольфо» несет серьезные потери

Рафаэль Антонио Алеан Меркадо по прозвищу «Чоло», глава картеля «Клан дель Гольфо» в департаменте Сукре, был убит во время полицейской спецоперации 18 марта 2021 года. Полиция задержала десть членов наркокартеля. Был захвачен Кельвин Кето Хименес по прозвищу «Саул», заместитель Чоло.

Чоло был одним из самых жестоких руководителей картеля, на счету которого бойня в Сан-Маркосе 24 октября 2020 года, в которой погибли пять человек. В зоне своей деятельности это отделение картеля обложило ежегодной данью в 100 тысяч — 1 млн долларов практически весь серьезный местный бизнес.

19 марта 2021 года колумбийские власти экстрадировали в США племянника главы картеля Клан дель Гольфо Дайро Антонио Усугу Давида. Он занимался финансами организации и налаживанием маршрутов экспортных поставок кокаина, а также входил в его руководство.

Убийства индейских лидеров

Глава индейской общины Мария Бернардо Хуахибией была убита 17 марта 2021 года вместе со своей внучкой. По словам Юрия Кинтеро, главы организации по защите прав индейцев в департаменте Путумайо, мэр была убита поджидавшими ее людьми. По его мнению, это совершили члены местных наркогруппировок, с которыми боролась Мария Бернардо. Их целью было запугать местное население, которое сопротивляется захвату своих земель. Наркокартели отнимают у них землю, чтобы выращивать коку.

Убийство произошло на фоне публикации 16 марта доклада об убийствах лидеров колумбийских общественных организаций и бывших членов FARC. В нем подвергнуты сомнению цифры официальной статистики. Согласно отчету, с 1 ноября 2016 года и по 30 июня 2020 года были убиты 944 человека. Число жертв, таким образом, в три раза больше официальных подтвержденных цифр ООН, на которые ориентируется колумбийское правительство. Эксперты обвинили власти в том, что они закрывают глаза на убийства, что можно расценивать как скрытое соучастие в них.

Одно из ведущих изданий страны El Espectador потребовало у правительства страны объяснений. Власти пока так и не прокомментировали доклад.

На фоне этого в Дабейбе, департамент Антьокия, 17 марта 2021 года члены наркокартеля захватили в плен и удерживали сутки 1000 индейцев. От них требовали покинуть их земли, которые будут использоваться как маршрут для транспортировки наркотиков из Колумбии в Панаму. Согласно докладу ООН, в 2020 году более 25 тысяч человек были изгнаны наркокартелями с мест своего проживания, в основном это были индейцы и мелкие фермеры. При этом более 75 тысяч человек наркокартели фактически захватили в плен, их передвижение было ограничено границами их поселений, связи с внешним миром были прерваны. Правительство Колумбии по своему обыкновению практически ничего не предпринимает.

Вместо этого депутаты парламента предложили 17 марта 2021 года закон, облегчающий владение оружием в стране. По их мысли, вооруженные граждане смогут отбиться от преступников и членов наркокартелей. Однако, как показывает опыт Мексики, без помощи властей даже отряды аутодефенсас не способны долго сдерживать натиск картелей.