Власти Камеруна построят логистический хаб для увеличения товарооборота с Чадом и ЦАР



Яунде, 21 марта. В Камеруне построят логистический хаб со всей необходимой инфраструктурой для дальнобойщиков, перевозящих грузы в ЦАР и Чад.

Центр на общей площади в 15 гектаров с административным блоком, ресторанами, отелями, молитвенными зонами, туалетами и парковкой на 160 грузовиков появится в Нгулетанге, который расположен в 7 километрах от Аюса.

Проект профинансирует Национальный совет грузоотправителей Камеруна (CNCC). К строительству привлекут военнослужащих страны. Главы Минобороны и Минтранспорта африканской республики уже провели закладку первого камня будущего города для водителей.

«Этот проект изначально решает социальные и экономические вопросы населения региона. Зачастую мы сталкиваемся с проблемами в поставках продуктов питания. Программа призвана повысить международный товарооборот Камеруна», — рассказал глава CNCC Огюст Мбаппе Пенда.

Развитие маршрутов грузоперевозок продовольствия и других товаров в ЦАР и Чад положительно скажется на уровне жизни местного населения. Для жителей Центральноафриканской Республики трасса Яунде — Банги без преувеличения является «дорогой жизни» как минимум из-за особенностей ее географического положения.

За возможность поставлять грузы в ЦАР идет нешуточная борьба между северным и западным соседом республики. Несколько дней назад водители из Камеруна даже заблокировали Национальное бюро грузоперевозок Чада, протестуя против несправедливого отношения к иностранным шоферам и особых преференций местным дальнобойщикам.