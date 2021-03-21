Судан обновил карту с производственными нефтяными блоками

Хартум, 21 марта. Представители Министерства энергетики и нефти Судана обновили карту незадействованных производственных нефтяных блоков в стране.

В официальном сообщении ведомства говорится, что на территории государства найдено 26 областей с природными ресурсами, пять из которых находятся на дне Красного моря.

(26) مربعاً نفطياً بالسودان منها (5) في عمق البحر الأحمر .. وزارة الطاقة والنفط تُحدث خارطة المربعات النفطية المنتجة الخالية بالسودان تمهيداً لطرحها للاستثمار العالمي https://t.co/Lyp8yalv2i#سونا #السودان pic.twitter.com/ctUfwcL7VW — SUDAN News Agency (SUNA) ???????? (@SUNA_AGENCY) March 21, 2021

Начальник отдела продвижения Главного управления разведки и нефтедобычи Мохаммед Абдул Гани Авад заявил, что научные работники использовали современное оборудование для замеров и оценки запасов природного ресурса. Это удалось осуществить благодаря технической поддержке компании «Татнефть».

В 2016 году между представителями двух государств достигнуто соглашение по торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках документа российские специалисты предоставили суданцам необходимые приборы и устройства для модернизации действующих объектов нефтегазопереработки и нефтехимии.

С помощью составленной карты сотрудники министерства надеются привлечь в страну мировых инвесторов для разработки и добычи нефтепродуктов. Не исключено, что Хартум может пригласить компанию «Татнефть» в качестве благодарности за оказанную ранее поддержку.