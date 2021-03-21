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Судан

Судан обновил карту с производственными нефтяными блоками

Судан обновил карту с производственными нефтяными блоками

Хартум, 21 марта. Представители Министерства энергетики и нефти Судана обновили карту незадействованных производственных нефтяных блоков в стране.
В официальном сообщении ведомства говорится, что на территории государства найдено 26 областей с природными ресурсами, пять из которых находятся на дне Красного моря.

Начальник отдела продвижения Главного управления разведки и нефтедобычи Мохаммед Абдул Гани Авад заявил, что научные работники использовали современное оборудование для замеров и оценки запасов природного ресурса. Это удалось осуществить благодаря технической поддержке компании «Татнефть».
В 2016 году между представителями двух государств достигнуто соглашение по торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках документа российские специалисты предоставили суданцам необходимые приборы и устройства для модернизации действующих объектов нефтегазопереработки и нефтехимии.
С помощью составленной карты сотрудники министерства надеются привлечь в страну мировых инвесторов для разработки и добычи нефтепродуктов. Не исключено, что Хартум может пригласить компанию «Татнефть» в качестве благодарности за оказанную ранее поддержку.

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