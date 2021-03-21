Жители Пензы не заступятся за задержанного Белозерцева

Москва, 21 марта. Подозреваемого в получении взятки губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева местные жители защищать не станут. Так считает политолог Марат Баширов.

В беседе с журналистами Баширов объяснил, что «фургаловская» история в Пензе не повторится. Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали по подозрению в нескольких убийствах. Жители региона были не согласны с действиями сотрудников правопорядка и устраивали митинги и акции протеста.

По словам Баширова, тут иной состав преступления, если дело дойдет до суда. Эксперт объяснил: граждане не вступятся за чиновника, подозреваемого во взяточничестве.

«Обвинения такого рода для менталитета жителей именно этой области является очень серьезным», — указал собеседник.

Белозерцева задержали сотрудники полиции по подозрению в получении взятки от бизнесмена Бориса Шпигеля. Сумма составляет 31 миллион рублей.

Ранее сообщалось, что правительство Пензенской области продолжает работу в штатном режиме после задержания Белозерцева.