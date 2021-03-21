Прогнозы Счетной платы РФ о росте топливных цен назвали запоздалыми

Москва, 21 марта. Потребительские цены на топливо на прошлой неделе достигли максимумы 2018 года. Потому прогноз Счетной палаты о подорожании горючего на российском рынке оказался запоздалым.

Об этом заявил председатель совета директоров транспортной компании, глава столичного отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим. Биржевая стоимость бензина АИ-92 составила 55,75 тысячи рублей за тонну, отметил он. Парадокс ценового регулирования стоимости нефтепродуктов заключается в том, что стоимость бензина будет расти независимо от внешней конъюнктуры, передает ИА REGNUM слова эксперта. Порядка 70% розничной цены топлива составляют налоги и акцизы, указал Пурин.

В связи с этим, уверен специалист, рост цен можно сдержать за счет сокращения налоговой нагрузки или предоставления предприятиям возможности льготного кредитования для покупки дополнительных объемов и увеличения перевалки.

Подорожание горючего в 2021 году не приведет к кризису, возникшему в России в 2018 году. Об этом в комментарии ФАН заявил доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе.