В Крыму назвали «имитацией бурной деятельности» новые санкции Украины

Симферополь, 21 марта. Новые ограничения Киева не несут никакого практического смысла. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Украина ввела ограничения в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и других чиновников, которые покинули свои посты. Под санкции попали и представители Крыма. Константинов назвал решение Киева «имитацией бурной деятельности».

«Ненависть эти персонажи (украинские власти. — Прим. ФАН) пытаются сделать главным предметом украинского экспорта», — отметил парламентарий.

В ограничительных мерах Украины нет практического смысла, заключил Константинов.

Ранее глава Крыма назвал официальный Киев «хамоватым лакеем». По его мнению, украинские политики пытаются подражать Вашингтону.