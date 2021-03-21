Лолита Милявская открыла главную тайну Марины Федункив в эфире «ДНК-шоу»

Москва, 21 марта. Ведущая «ДНК-шоу» на канале «Пятница» Лолита Милявская заявила, что главной тайной актрисы Марины Федункив является наличие у нее «гена верности».

По словам певицы, у звезды «Реальных пацанов» такого гена «очень много». Лолита поинтересовалась у Федункив, может ли она «загулять». Артистка призналась, что не пойдет «налево», если ее не довести.

«Но это будет не мое личное желание, а обида, месть», — пояснила знаменитость.

В подтверждение своих слов актриса рассказала историю болезненных отношений. Федункив заявила, что терпела плохое к себе отношение почти 13 лет. Она понимала, что это негативно отражается на ее здоровье, влияет на психику.

Артистка постоянно помогала мужчине, а он воспринимал все как должное. Кроме того, Федункив каждый месяц отправляла ему деньги. Но в какой-то момент она решила, что на этом нужно поставить точку. Когда альфонс в очередной раз попросил выслать ему деньги, звезда заблокировала его в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Марина Федункив неоднократно впадала в тяжелую депрессию. Ей даже не хотелось выходить на улицу, и артистка целыми днями сидела дома. Однако благодаря сильному характеру она брала себя в руки и возвращалась к нормальной жизни.