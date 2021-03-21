Политолог Погребинский оценил роль США в погромах возле офиса Зеленского

Киев, 21 марта. Организаторы акции в столице Украины знают, что с американским посольством надо дружить, поэтому воздержались от резких шагов. Такое мнение выразил политолог Михаил Погребинский.

Украинские радикалы совершили нападение на Офис президента Украины Владимира Зеленского 20 марта. Здание расписали краской и взорвали петарды около него. Также на стенах появилась яркая надпись: «лох». Погребинский прокомментировал ситуацию.

«У меня вопрос: а почему только «лох»? У меня есть и ответ: потому что в этом случае посольству США пришлось бы решительно осудить и потребовать строго наказать. А так — молчок», — отметил политолог.

Эксперт уточнил, что некоторые заметили связь между Соединенными Штатами и погромом в центре Киева. Не исключено, что атака украинских радикалов могла быть согласована с Вашингтоном, который «выдвигает ультиматум Зеленскому». Однако сам Погребинский придерживается противоположного мнения. Он уверен, что к этой акции американское посольство «не прикладывало руку».

Ранее автор популярного Twitter-блога рассказал, как Зеленский пришел к абсолютному политическому одиночеству. По его мнению, острым углом для президента Украины стали радикалы, которые являются самым эффективным инструментом внутренней украинской политики.