Актриса Марина Федункив рассказала о непростой работе воспитателем в детдоме

Москва, 21 марта. Звезда Comedy Woman Марина Федункив честно рассказала певице Лолите Милявской о непростом пути к актерской профессии.

В первом выпуске «ДНК-шоу» Федункив призналась, что в молодости работала проводницей и ночным воспитателем в детском доме. Обе должности сопровождались определенными трудностями.

Федункив вспомнила, что проводницей зарабатывала неплохие деньги. Была возможность перепродавать постельное белье.

«Как оно называлось? «Американка», «татарка»? «Американка» — когда человек только вышел, и его белье продают», — спросила ее Лолита.

Актриса объяснила собеседнице, как обстояли дела.

«Да, но только если он (пассажир. — Прим. ФАН) недалеко ехал. Если от Краснодара до Перми едет, то не пройдет. И еще попрыскать — мы объясняли, что у нас влажность высокая, едем из Перми, поэтому оно мокровато», — указала она.

Лолита в шутку призналась, что теперь понимает, почему ее белье всегда было мокрым. Спросила она и про вахтовиков.

«Они никогда на белье не спали, поэтому его можно было еще раз продать. Они просто ходили, бухали и падали. А белье в стопочке и лежало», — констатировала Федункив.

Непросто было и в детдоме, где Федункив работала во время учебы. По словам актрисы, ей нельзя было засыпать на посту и приходилось предотвращать «ужасные события». То, что ребята мазали друг друга зубной пастой, она назвала самым невинным, что могло случиться.

«Лучше бы они пастой друг друга мазали. Там же ребята и постарше были», — заключила она.

Через детский дом, но как воспитанники, прошли некоторые российские актеры. Например, Николай Перминов, известный зрителю по сериалам «Тайны следствия» и «Погоня за тенью». Мать Зинаида Толстова (девичья фамилия Радина) отказалась от него на второй день после родов.