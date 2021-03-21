Кличко осудил митинги возле офиса Владимира Зеленского

Киев, 21 марта. Мэр украинской столицы Виталий Кличко высказал свое мнение о прошедших в субботу митингах возле офиса президента Незалежной Владимира Зеленского.

Участники митинга жгли файеры, бросали взрывпакеты и обливали стены здания краской. Ущерб уже оценили в 72 тысячи долларов. Специалисты предупредили, что процедуры очистки нужно начинать как можно скорее.

Виталий Кличко осудил произошедшее. По его мнению, можно по-разному относится к Зеленскому, но нельзя позволять себе подобные поступки в демократическом государстве.

«Демократия — это справедливость в соблюдении прав каждого гражданина. Но это — и ответственность каждого гражданина, соблюдение им законов и правопорядка. Потому, требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами», — написал политик в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что задержанному на митинге украинцу грозит тюремный срок до семи лет.