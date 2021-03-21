Городской троллейбус сгорел дотла в Кирове

Киров, 21 марта. Возгорание троллейбуса №14 произошло на улице Ленина возле МГЮА.

Сигнал о воспламенении городского транспорта поступил в диспетчерскую службу днем. К моменту прибытия спасателей весь салон троллейбуса был объят огнем.

Помимо троллейбуса повреждены два припаркованных автомобиля. Никто из горожан и сотрудников автопарка не пострадал. Пожар полностью ликвидирован, сообщили в местном отделении ГИБДД. Правоохранители начали проверку по факту пожара для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Машиностроительный завод «Кадви» загорелся в Калуге, сообщает ФАН.