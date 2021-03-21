Порядка 500 млн рублей наличными найдено в доме губернатора Пензенской области

Пенза, 21 марта. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили во время обыска не только пачки купюр, но и люксовые вещи.

Источник сообщил, что во время обыска, проходящего по уголовному делу о взяточничестве, было найдено порядка 500 миллионов рублей. Кроме этого силовики нашли брендовые часы Breguet стоимостью 5,7 млн рублей. Предполагается, что Иван Белозерцев получил «дорогой подарок» от Бориса Шпигеля, главы группы фармацевтических компаний. Фотографии с места обыска быстро распространились по Telegram-каналам.

Иван Белозерцев задержан в Пензе. Следствие предполагает, что с января по сентябрь 2020 года чиновник получил взятки от посредников Шпигеля, его жены и других, сообщал ФАН. Против них возбуждены уголовные дела. Известно, что за покровительство при конкурсе на поставку медикаментов от Шпигеля губернатор Пензенской области получил 31 млн рублей.