Радикализация Сахеля: эксперты назвали французскую операцию «Бархан» провальной



Париж, 21 марта. Франция потерпела неудачу в рамках операции «Бархан». Такого мнения придерживаются президент Института перспективных исследований и безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпуи и бывший полковник Иностранного легиона Жак Хогард.

В минувший понедельник, 15 марта, боевики напали на блокпост и убили 33 солдат малийской армии. В африканской стране объявили трехдневный траур. В этот же день исламисты расстреляли 58 человек, возвращавшихся с местного рынка в Нигере.

Несмотря на усиление международного военного контингента в странах Сахеля, террористы совершают все более дерзкие атаки. По данным ООН, только за 2019 год в Буркина-Фасо, Мали и Нигере от рук боевиков погибло около четырех тысяч человек.

Для сравнения: в 2016 году исламисты убили 770 человек в этом же регионе. При затратах в 2,5 млн евро в день для французского бюджета ситуация с безопасностью в регионе к югу от Сахары только ухудшается.

Эммануэль Дюпуи считает «Бархан» успешной только с оперативной точки зрения, подразумевая отчет военных Пятой республики о ликвидации до 1500 исламистов за прошлый год. Также эксперт отмечает, что тактика французов по устранению главарей группировок не приводит к их исчезновению и даже напротив — помогает объединяться и наносить более мощные удары.

В Париже надеются исправить ситуацию посредством расширения контингента операции.

«Следует иметь в виду, что восемь тысяч солдат из ЕС уже действуют в салехо-сахарском регионе», — напомнил президент IPSE.

Однако вряд ли соответствующая инициатива поможет. Планы Франции о расширении «Бархана» вызывают скепсис в экспертном сообществе.

«Военные хорошо знают, что привлечением нескольких взводов и групп литовского, чешского, а также словацкого спецназа не переломить текущий ход дел. Это только создаст дополнительную проблему взаимодействия, в частности, языковой барьер», — объяснил полковник Жак Хогард.

Отставной офицер Иностранного легиона уверен, что любые успехи солдат в поле нивелируют отсутствие понимания руководства Франции о том, как необходимо действовать в сахельском регионе.

«Все действия вооруженных сил, которые вы можете развернуть на земле, бессмысленны, если они не служат высшей цели. Я думаю, что нет глобальной, политической стратегии», — констатировал Хогард.

По мнению военного эксперта, Макрон не решает политические проблемы африканских стран, что приводит к их радикализации. Бывший полковник назвал подход Франции к Африке «американским». Речь идет об отсутствии информационной работы с местным населением, а также о переходе к бесконтактным методам ведения войны, в том числе с помощью беспилотников и авиации.