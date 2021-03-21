Спасатели помогли выбраться из «решетчатого плена» застрявшей в заборе собаке в Казани

Казань, 21 марта. Собака хотела пролезть через решетку в заборе и застряла. Неизвестно, сколько бы животное не могло сдвинуться с места, если бы ему не помогли сотрудники МЧС.

Спасатели в Казани спасли застрявшую в заборе собаку. Животное планировало пройти через щель в решетчатом заборе, однако застряло на половине пути — собака не смогла ни пролезть вперед, ни вернуться назад. На помощь животному пришли сотрудники МЧС. Они смогли аккуратно раздвинуть прутья забора, не разломав их, и при этом сделать так, чтобы пес пролез через образовавшуюся щель.

Еще один случай спасения животных произошел в Московском регионе. Там местные жители приютили 19 декоративных крыс, которых хозяева выбросили на улицу, сообщило РИАМО.