Эксперты рынка дали рекомендации по грамотной диверсификации активов

Москва, 21 марта. Ужесточение кредитной политики ЦБ слабо отразилось на долговом рынке. Ставки по длинным ОФЗ превышают 7% годовых. На этом фоне сохраняется спрос физлиц к более доходным бумагам.

На рынке появляется все больше выпусков высокодоходных облигаций с выплатой двузначных купонов. Однако никогда не следует забывать, что большая прибыльность также влечет за собой высокий инвестиционный риск. Средняя максимальная ставка банков составляет более 4,53% годовых, и ожидать от них щедрых действий в условиях избытка ликвидности вряд ли стоит. Более привлекательные доходы можно найти на рынке облигаций, передает «Коммерсантъ».

Доходность десятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) была на уровне 7,06%, что на 1,15 процентного пункта выше, чем в конце прошлого года. Большей прибыльности можно добиться, приобретая корпоративные акции. Однако в подавляющем большинстве случаев доходность достигает 10% годовых.

Существуют бумаги, прибыльность которых по-прежнему выражается двузначными числами. Это высокодоходные облигации (ВДО), которые характеризуются потенциально высокой прибыльностью, но также и повышенным риском. Они обычно выпускаются малыми и средними компаниями. Принимая во внимание ускорение инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, участники рынка считают, что сейчас не лучшее время для выхода в сегмент ВДО.

Эксперт в области финансов Олег Шибанов в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил, что пассивный доход за счет инвестиций считается хорошим, поскольку он может улучшить качество жизни или сэкономить деньги на черный день.