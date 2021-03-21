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Экономика

Эксперты рынка дали рекомендации по грамотной диверсификации активов

Эксперты рынка дали рекомендации по грамотной диверсификации активов

Москва, 21 марта. Ужесточение кредитной политики ЦБ слабо отразилось на долговом рынке. Ставки по длинным ОФЗ превышают 7% годовых. На этом фоне сохраняется спрос физлиц к более доходным бумагам.

На рынке появляется все больше выпусков высокодоходных облигаций с выплатой двузначных купонов. Однако никогда не следует забывать, что большая прибыльность также влечет за собой высокий инвестиционный риск. Средняя максимальная ставка банков составляет более 4,53% годовых, и ожидать от них щедрых действий в условиях избытка ликвидности вряд ли стоит. Более привлекательные доходы можно найти на рынке облигаций, передает «Коммерсантъ».

Доходность десятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) была на уровне 7,06%, что на 1,15 процентного пункта выше, чем в конце прошлого года. Большей прибыльности можно добиться, приобретая корпоративные акции. Однако в подавляющем большинстве случаев доходность достигает 10% годовых.

Существуют бумаги, прибыльность которых по-прежнему выражается двузначными числами. Это высокодоходные облигации (ВДО), которые характеризуются потенциально высокой прибыльностью, но также и повышенным риском. Они обычно выпускаются малыми и средними компаниями. Принимая во внимание ускорение инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, участники рынка считают, что сейчас не лучшее время для выхода в сегмент ВДО.

Эксперт в области финансов Олег Шибанов в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил, что пассивный доход за счет инвестиций считается хорошим, поскольку он может улучшить качество жизни или сэкономить деньги на черный день.

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