Ученые из Голландии и Германии создали способную плакать искусственную слезную железу

Москва, 21 марта. Зарубежные исследователи впервые разработали функциональные органоиды слезной железы. Голландские ученые вырастили их из стволовых клеток человека.

Функциональные органоиды при этом способны плакать. Ученые из Голландии совместно со специалистами из Германии, вырастив стволовые клетки, обнаружили, что они образуют крошечные репликанты органов, из которых были извлечены. Их называют органоидами.

Чтобы заставить органоид плакать, исследователи воздействовали на него разными веществами. Например, норэпинефрином, медиатором, который передает сигналы к разного рода железам. За появление слез отвечает участок гена, который называется Pax6. К тому же он участвует в развитии глаз.

Препараты от ВИЧ в некоторых случаях могут быть эффективны при проблемах со зрением. Об этом заявили специалисты Института биологических исследований Солка в США. Речь идет о таких препаратах, как ингибиторы обратной транскриптазы (NRTI).