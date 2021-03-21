Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив считает, что могла бы стать врачом

Москва, 21 марта. Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman Марина Федункив считает, что вполне могла бы состояться не как актриса, а врач. Еще в детстве у нее было ярко выраженное желание помогать.

В разговоре с певицей Лолитой Милявской в «ДНК-шоу» Федункив рассказала о примечательной истории из детства, которая могла повлиять на ее будущее и карьеру. Актрисе хотелось спасать животных и птиц. И однажды ей представилась такая возможность.

Курице ее семьи сломали в деревне ногу. Птица забрела на чужой огород, в нее бросили палку. Окончиться ее короткая жизнь могла плачевно, если бы не Федункив и ее сестра.

«Мы с сестрой купили бинт гипсовый, поставили ей шину. Заросло неправильно, но курица стала ручной», — рассказала артистка.

Звезда поделилась с Лолитой и историей своего происхождения. По словам актрисы, у нее в роду были оседлые цыгане. Дедушка выиграл в карты у барина вольную, скопил состояние и женился, вот только супруга закрутила роман с евреем.

«ДНК-шоу» стартовало на телеканале «Пятница» 21 марта. Участники передачи перед съемками должны сдать тест, результаты которого затем обсуждаются с Лолитой перед камерами.