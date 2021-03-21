Вашингтон, 21 марта. Противоракетный союз между США и Румынией продолжается десять лет и несет ощутимые выгоды только одному из его участников.

Об этом можно судить по статье американского политолога и военного эксперта Микаэлы Додж, размещенной на портале RealClearDefence, пересказ публикации представлен «ПолитРоссией». Додж напоминает, что договоренность о дислокации в Румынии американской системы ПРО была достигнута в 2011 году и впоследствии выполнена, вопреки неоднократным возражениям российских властей.

«Система ПРО Aegis Ashore начала функционировать в Румынии пять лет назад, в 2016 году. Это стало доказательством приверженности США своим союзникам», — полагает американский политолог.

Додж признает, что возможности российских вооруженных сил в области ракетного оружия неизмеримо выше потенциала ПВО и ПРО стран НАТО, в том числе с учетом размещенной в Румынии системы Aegis Ashore. При этом румынские власти решили купить у США четыре ЗРК Patriot, что является самым ярким свидетельством успеха американо-румынского сотрудничества в области противовоздушной и противоракетной обороны, резюмирует автор RealClearDefence.

Ранее сообщалось о негативных последствиях для НАТО ввиду военной активности Альянса в черноморском регионе.