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Экономика

ЦБ РФ отчитался об объемах закупки валюты на внутреннем рынке

ЦБ РФ отчитался об объемах закупки валюты на внутреннем рынке

Москва, 21 марта. Центробанк РФ приобрел на внутреннем рынке валюту с расчетами 18 марта на 6,8 млрд рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Банка России.

Объем валюты, купленной с расчетами на 16 и 17 марта, составил 6,7 млрд рублей в день. До этого регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках бюджетного правила. ЦБ преследовал цель повысить предсказуемость действий финансовых властей и снизить волатильность финансовых рынков на фоне колебаний нефтяных котировок.

Министерство финансов России с 15 января 2021 года вернулось к покупкам валюты в рамках механизма бюджетного правила. За это время объем покупки иностранной валюты на российском рынке составил 206,2 млрд рублей.

Банк России перед выходными повысил официальные курсы доллара и евро до 73,65 рубля и 88,11 рубля соответственно. Глава центра экономических исследований Института нового общества ранее опроверг сообщения об обвале рубля во второй половине 2021 года.

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