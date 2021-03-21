ЦБ РФ отчитался об объемах закупки валюты на внутреннем рынке

Москва, 21 марта. Центробанк РФ приобрел на внутреннем рынке валюту с расчетами 18 марта на 6,8 млрд рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Банка России.

Объем валюты, купленной с расчетами на 16 и 17 марта, составил 6,7 млрд рублей в день. До этого регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках бюджетного правила. ЦБ преследовал цель повысить предсказуемость действий финансовых властей и снизить волатильность финансовых рынков на фоне колебаний нефтяных котировок.

Министерство финансов России с 15 января 2021 года вернулось к покупкам валюты в рамках механизма бюджетного правила. За это время объем покупки иностранной валюты на российском рынке составил 206,2 млрд рублей.

Банк России перед выходными повысил официальные курсы доллара и евро до 73,65 рубля и 88,11 рубля соответственно. Глава центра экономических исследований Института нового общества ранее опроверг сообщения об обвале рубля во второй половине 2021 года.