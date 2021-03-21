Участница «Холостяка» Маша Вебер резко высказалась в адрес Егора Крида

Москва, 21 марта. Модель из Сочи Маша Вебер негативно отнеслась к появлению певца Егора Крида в качестве второго участника романтического шоу «Холостяк».

В первой серии 8 сезона «Холостяка» Тимур Юнусов (Тимати) объявил, что в проекте будет два главных героя. Эта новость повергла всех участниц в шок. Девушки были очень удивлены, поскольку им бы пришлось сражаться за сердце сразу двух мужчин. Резкие слова в адрес 26-летнего Крида позволила себе Маша Вебер.

«Это очень некрасиво по отношению к девушкам. Мы же пришли к Тимати. А тут такое выясняется», — заявила молодая журналистка.

Она добавила, что все участницы пришли на проект «построить любовь», а Егор Крид тут «ради хайпа». Но Тимати и его коллега поспешили успокоить девушек, сообщив, что это была шутка. По словам Тимати, он просто пригласил в гости своего друга, но он не будет его конкурентом.

Ранее сообщалось, что первой шоу «Холостяк» покинула радиоведущая из Ханты-Мансийска Александра Маслакова. Юнусов объяснил свое решение тем, что голубоглазая блондинка не подходит ему по характеру. Девушка показалась ему неискренней и слишком напористой. Тимати сразу понял, что с Маслаковой у него нет никакого будущего.