Мясников предупредил о всплеске опасной болезни после COVID-19

Москва, 21 марта. Всплеск заболеваемости туберкулезом ожидается в России из-за коронавируса, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

Темпы работы по выявлению смертельного заболевания в стране сбавились за время пандемии. Сейчас в России на 100 тыс. населения приходится от 60 до 100 заболевших туберкулезом, рассказал специалист в беседе с URA.RU.

«Мы не в лучшем положении», — добавил доктор.

Подобная ситуация складывается не только с туберкулезом, но и с другими недугами, в том числе с онкологическими болезнями. Борьба с туберкулезом осложняется высокой резистентностью к антибиотикам, напомнил Мясников.

В лечении опасного недуга зачастую применяют такой полезный овощ, как редис. Корнеплод можно употреблять в сыром и вареном виде. Овощ богат витаминами группы В, К, А и С. Его целебные свойства способны продлить жизнь, считают эксперты.