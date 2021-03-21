Краснодарец за рулем иномарки разбил пять автомобилей на парковке

Краснодар, 21 марта. Водитель Volkswagen не справился с управлением и влетел в припаркованные машины.

Автомобилист двигался по проспекту Чекистов, когда въехал на парковку супермаркета «Табрис». Он повредил пять автомобилей: ВАЗ-2110, Honda Fit, Mercedes, Hyundai ix35 и Hyundai Solaris, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Виновник происшествия рассказал, что не помнит всех обстоятельств произошедшего. Скорее всего, в момент аварии он потерял сознание. В результате ДТП пострадал не только водитель Volkswagen, но и пассажиры припаркованного Mercedes. В машине находились мать с двухлетним ребенком. По предварительным данным, девочка с порезом головы от разбитого стекла госпитализирована.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку для выяснения причины ДТП и обстоятельств произошедшего.

Мотоцикл в Оренбурге врезался в две припаркованные машины и загорелся, сообщает ФАН.